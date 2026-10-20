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Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск в зон СВО

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Кондратовка и Семеновка Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ на данном направлении составили до 215 военнослужащих.

В ведомстве заявили, что подразделения группировка "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по позициям девяти украинских бригад в ДНР и Днепропетровской области. Украинские силы за сутки на данном участке потеряли до 340 военнослужащих.

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки в Харьковской области и ДНР в течение суток нанесено поражение личному составу и технике трех украинских бригад, потери которых составили до 220 человек, сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки "Север" за сутки заняли выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по позициям четырех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. ВСУ на данных участках потеряли до 235 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Кирово, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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