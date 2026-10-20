Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что тема стратегической стабильности и ядерного разоружения должна быть непременно поднята в ходе следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подчеркнули, что переговоры по этой теме будут долгими и должны теперь учитывать ядерные потенциалы европейских стран.

"Мы считаем, что это необходимо. Именно нам говорить с американцами", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, намерена ли российская сторона вынести тему стратегической стабильности на повестку двусторонней встречи президентов России и США на саммите АТЭС в Китае, если таковая будет согласована.

Он напомнил, что Россия "неоднократно на самых разных уровнях подтверждала свое понимание необходимости срочного возобновления диалога (с США - ИФ) по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения".

"Сейчас у нас отсутствует фактически договорно-правовая база в этой области. Мир впервые за долгое время остался без этой договорно-правовой базы. Это чрезвычайно опасно, и нужно заранее начинать переговоры", - подчеркнул представитель Кремля.

Он объяснил неотложность этой задачи тем, что "переговоры настолько сложные, что они будут существенно растянуты во времени, это можно прогнозировать прямо сейчас".

При этом Песков напомнил слова Путина о том, что "нам не получится (в ходе переговоров по стратстабильности - ИФ) абстрагироваться от ядерных потенциалов европейских стран, в первую очередь Великобритании и Франции".

Ранее президент США высказался за трехсторонние переговоры на тему денуклеаризации с участием России и Китая. Ранее Трамп неоднократно, говоря о ядерном разоружении, заявлял, что переговоры на этот счет должны идти в трехстороннем формате: США - Россия - Китай.

В Пекине выражали несогласие с такой инициативой. В частности, 16 октября в МИД Китая заявили, что требование Вашингтона к Пекину присоединиться к переговорам о ядерном разоружении "несправедливо, необоснованно и невозможно".