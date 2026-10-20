Поиск

Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что тема стратегической стабильности и ядерного разоружения должна быть непременно поднята в ходе следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подчеркнули, что переговоры по этой теме будут долгими и должны теперь учитывать ядерные потенциалы европейских стран.

"Мы считаем, что это необходимо. Именно нам говорить с американцами", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, намерена ли российская сторона вынести тему стратегической стабильности на повестку двусторонней встречи президентов России и США на саммите АТЭС в Китае, если таковая будет согласована.

Он напомнил, что Россия "неоднократно на самых разных уровнях подтверждала свое понимание необходимости срочного возобновления диалога (с США - ИФ) по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения".

"Сейчас у нас отсутствует фактически договорно-правовая база в этой области. Мир впервые за долгое время остался без этой договорно-правовой базы. Это чрезвычайно опасно, и нужно заранее начинать переговоры", - подчеркнул представитель Кремля.

Он объяснил неотложность этой задачи тем, что "переговоры настолько сложные, что они будут существенно растянуты во времени, это можно прогнозировать прямо сейчас".

При этом Песков напомнил слова Путина о том, что "нам не получится (в ходе переговоров по стратстабильности - ИФ) абстрагироваться от ядерных потенциалов европейских стран, в первую очередь Великобритании и Франции".

Ранее президент США высказался за трехсторонние переговоры на тему денуклеаризации с участием России и Китая. Ранее Трамп неоднократно, говоря о ядерном разоружении, заявлял, что переговоры на этот счет должны идти в трехстороннем формате: США - Россия - Китай.

В Пекине выражали несогласие с такой инициативой. В частности, 16 октября в МИД Китая заявили, что требование Вашингтона к Пекину присоединиться к переговорам о ядерном разоружении "несправедливо, необоснованно и невозможно".

АТЭС Дмитрий Песков США Китай Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

 Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

 В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками

 Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками

ФСБ сообщила о задержании жителя Марий Эл за передачу Украине сведений об объектах ОПК

В МИД сообщили об отсутствии окончательной договоренности о саммите РФ-КНР-США "на полях" АТЭС

В Тамбовской области после атаки БПЛА начался пожар на предприятии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12445 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3938 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов