В Думе ожидают, что Окладникова завершит работу по рассмотрению проекта бюджета на трехлетку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме рассчитывают на то, что первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова доведет до конца работу по рассмотрению в Госдуме проекта бюджета на трехлетку, несмотря на свое выдвижение на пост вице-премьера, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что однозначно, учитывая, что Ирина Андреевна работала первым заместителем министра финансов и у них с Антоном Германовичем (главой Минфина Силуановым - ИФ) хорошие отношения, ее плечо будет рядом. И вместе с Силуановым они постараются сделать все для того, чтобы бюджет мы смогли обсудить качественно в первом чтении 29 октября. А затем уже в ноябре, 19-го, ориентируемся на рассмотрение его во втором чтении", - сказал Володин журналистам.

Он еще раз подчеркнул, что "это внутренний вопрос министерства финансов, правительства". "Считаю, что там хорошая команда сложилась, поэтому они всегда найдут правильное решение, и от этого точно проект бюджета не проиграет", - сказал Володин.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин внес свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, которые получили поддержку президента РФ Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ глава кабинета министров направил на утверждения в Госдуму данные кандидатуры. В частности, кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой выдвинута на должность зампреда правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ.