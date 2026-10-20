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Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"
Дмитрий Песков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле порекомендовали обратиться к американской стороне в связи с заявлением главы Минэнерго США Криса Райта о возможности легализовать перевозку нефти танкерами "теневого флота", отметив, что Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.

"Я думаю, вам нужно обратить ваш вопрос к американской стороне, в американский Минэнерго. Что касается России, Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы Минэнерго о том, что США могут позволить легально перевозить нефть танкерам так называемого теневого флота, для чего конкретный танкер должен быть выкуплен инвестором, а также прокомментировать будет ли такая схема полезна для российского рынка и востребована у российских компаний.

Дмитрий Песков США нефть
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