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В Минобороны заявили, что взятие Тимошевки расширило зону контроля в Запорожской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Взятие российскими войсками села Тимошевка расширило их зону контроля в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения в западном направлении, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Освобождение Тимошевки расширило зону контроля в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в западном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

"В ходе боев военнослужащие взяли под контроль крупный район обороны противника площадью около 6 квадратных километров", - информирует Минобороны РФ.

По его данным, перед взятием под контроль села штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" преодолели подготовленную оборону украинской армии.

"Потери ВСУ составили до роты живой силы, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 17 наземных роботизированных комплексов. Кроме того, уничтожено 33 тяжелых гексакоптера типа R-18", - сообщили в министерстве обороны.

О переходе под контроль Тимошевки Минобороны РФ заявило ранее во вторник в ежедневной сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Запорожская область
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