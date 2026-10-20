Поиск

ИИ помог обнаружить новую симбиотическую рентгеновскую систему в Галактике

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) обнаружили новую симбиотическую рентгеновскую систему в Галактике, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН во вторник.

"Все наблюдения подтвердили, что донором в системе является красный гигант. Значит, J1633 - новая симбиотическая рентгеновская система в нашей Галактике, расположенная в направлении спирального рукава Наугольника", - говорится в сообщении на сайте института.

Там отмечается, что для поиска ученые использовали технологии ИИ на основе ансамблевых алгоритмов машинного обучения, с помощью которых отбирали рентгеновские двойные системы со звездами-гигантами среди источников из каталога рентгеновской обсерватории XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA).

"У одного из источников с обозначением J1633 в данных телескопа XMM-Newton обнаружились пульсации с периодом 1552 секунды - чуть меньше 30 минут", - говорится в сообщении.

По данным ИКИ РАН, природу объекта также подтвердили наблюдения телескопа ART-XC им. М.Н.Павлинского, которые позволили подтвердить наличие пульсаций и точнее измерить форму рентгеновского спектра.

Ученые отмечают, что в Галактике может существовать около 200 симбиотических рентгеновских систем.

Симбиотические рентгеновские системы - это системы с двумя звездами, в ходе эволюции которых выделяется большое количество энергии. Благодаря этой энергии их оказывается удобно обнаруживать в рентгеновском диапазоне.

РАН ИКИ РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

В России запустили ИИ-ассистента по ЗОЖ от Сбера и Сеченовки

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

 В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

 Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

 В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3939 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12445 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов