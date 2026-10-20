ИИ помог обнаружить новую симбиотическую рентгеновскую систему в Галактике

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) обнаружили новую симбиотическую рентгеновскую систему в Галактике, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН во вторник.

"Все наблюдения подтвердили, что донором в системе является красный гигант. Значит, J1633 - новая симбиотическая рентгеновская система в нашей Галактике, расположенная в направлении спирального рукава Наугольника", - говорится в сообщении на сайте института.

Там отмечается, что для поиска ученые использовали технологии ИИ на основе ансамблевых алгоритмов машинного обучения, с помощью которых отбирали рентгеновские двойные системы со звездами-гигантами среди источников из каталога рентгеновской обсерватории XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA).

"У одного из источников с обозначением J1633 в данных телескопа XMM-Newton обнаружились пульсации с периодом 1552 секунды - чуть меньше 30 минут", - говорится в сообщении.

По данным ИКИ РАН, природу объекта также подтвердили наблюдения телескопа ART-XC им. М.Н.Павлинского, которые позволили подтвердить наличие пульсаций и точнее измерить форму рентгеновского спектра.

Ученые отмечают, что в Галактике может существовать около 200 симбиотических рентгеновских систем.

Симбиотические рентгеновские системы - это системы с двумя звездами, в ходе эволюции которых выделяется большое количество энергии. Благодаря этой энергии их оказывается удобно обнаруживать в рентгеновском диапазоне.