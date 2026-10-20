Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в городе Лысьва (Пермский край), сообщается на сайте ГУ МЧС по региону во вторник.

Под отключение попали 29 многоквартирных домов, а также свыше 2,8 тыс. частных жилых домов и 6 социально значимых объектов.

Без воды остаются более 16 тыс. жителей, из них свыше 3,3 тыс. детей.

Коммунальные службы приступили к аварийно-восстановительным работам/