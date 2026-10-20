В Забайкалье восстанавливают энергоснабжение после масштабного отключения

Осталось подключить Читу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Забайкалье произошло масштабное отключение электроснабжения из-за срабатывания системной автоматики, в десятки муниципалитетах его уже полностью восстановили, кроме Читы, сообщил краевой главк МЧС.

В Чите идет поэтапное подключение.

Ранее министерство ЖКХ региона сообщало, что произошел сбой в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. Была дана команда на включение потребителей. Отмечалось, что энергообъекты работают штатно, технологические нарушения не зафиксированы. О масштабах отключений электроэнергии не уточнялосья, местные СМИ сообщают о жалобах потребителей в разных муниципалитетах региона.