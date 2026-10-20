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Минпросвещения не против доступа бабушек и дедушек к электронному дневнику школьника

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения поддерживает инициативу предоставить бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков с согласия родителей, она может быть реализована в 2027 году при наличии нормативно-правовой базы.

Соответствующее письмо с ответом исполняющего обязанности министра просвещения Александра Бугаева вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Минпросвещения России рассмотрело Ваш запрос о предоставлении доступа к электронному дневнику обучающегося старшим родственникам с согласия родителей (законных представителей) в сервисе "Госуслуги. Моя школа" и благодарит Вас за неравнодушное отношение к вопросам общего образования", - говорится в письме.

Бугаев сообщил, что "предложение будет учтено при формировании работ на 2027 год, а также реализовано в соответствии с приоритизацией развития функционала и наличия нормативно-правовых оснований".

В 2025 году в рамках федеральной государственной информационной системы" Моя школа" создан и запущен в эксплуатацию Единый электронный "Федеральный дневник", который включает в себя мобильное приложение для детей и их родителей и веб-версию "Госуслуги. Моя школа" на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Минпросвещения Госуслуги Моя школа Александр Бугаев Борис Чернышов
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