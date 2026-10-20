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Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство культуры России получит полномочия выдавать заключения на право открытия образовательных программ в области искусств в непрофильных вузах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник.

"Был подготовлен законопроект по поручению главы государства, когда у министерства культуры появляется второй ключ по целесообразности открытия в других образовательных организациях, не учреждениях в сфере культуры и искусства, - творческих направлений подготовки, специальностей. И если министерство культуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет", - сказала Голикова в ходе рабочей встречи с руководителями образовательных организаций в области искусств, проходящей в Петербурге во вторник.

По ее словам, законопроект уже подготовлен.

"Сейчас мы сформировали окончательное заключение на этот законопроект. Я очень надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию парламентом и приобретет форму закона уже со следующего года", - отметила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что решение назрело давно, и оно связано с вопросом качества подготовки специалистов.

Минкультуры РФ Татьяна Голикова
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