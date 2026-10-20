В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по контролю за вооружениями

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - У России и США нет диалога по контролю над вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"У нас нет диалога с США по контролю над вооружениями, за исключением эпизодических встреч старших должностных лиц "на полях" международных мероприятий, таких, в частности, как конференция по разоружению, Первый комитет Генеральной Ассамблеи (ООН - ИФ), сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вот там наши представители встречаются", - сказал Рябков журналистам во вторник.

Вместе с тем, отметил замглавы МИД, он допускает, "что по мере конкретизации повестки дня текущего французского координаторства в ядерной "пятерке" возможны новые контакты, но это опять-таки "на полях" международных встреч".