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Российский и турецкий дипломаты обсудили противодействие конфронтационным инициативам ЕС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Заместители руководителей МИД России и Турции Александр Панкин и Айше Беррис Экинджи на консультациях в Москве акцентировали важность укрепления самостоятельной идентичности Черноморского региона и противодействия конфронтационным инициативам Евросоюза, сообщили на Смоленской площади.

"Акцентирована важность укрепления самостоятельной идентичности Черноморского региона и противодействия конфронтационным инициативам и односторонним неоколониальным подходам Евросоюза. Собеседники условились поддерживать диалог и практическое взаимодействие в ЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества - ИФ), которая является единственной универсальной социально-экономической площадкой в регионе, в интересах его поступательного экономического развития", - говорится в сообщении.

Стороны осудили "незаконные торговые ограничения, нарастающий протекционизм и фрагментацию, подрывающие мировую торговлю и экономику", а также выступили за соблюдение правил Всемирной торговой организации (ВТО), ее реформирование и адаптацию к текущим условиям.

"Выявили близость подходов к вопросам борьбы с "зеленым" протекционизмом и обеспечения энергетической безопасности", - отметили в министерстве.

Помимо этого, заместители министров обсудили "дальнейшую координацию на площадке "Группы двадцати", в том числе в контексте подготовки к СМИД в Атланте 30-31 октября и саммиту в Майами 14-15 декабря".

"Подчеркнуто, что "двадцатка" должна оставаться ведущей площадкой для равноправного диалога крупнейших держав по глобальным вызовам в русле экономического мандата и на консенсусной основе. Стороны подтвердили, что любые решения об изменении членского состава Г20 должны приниматься только консенсусом с учетом задачи по усилению голоса стран Глобального Юга и Востока. В унисон было заявлено о необходимости скорейшего возвращения ЮАР в ряды форума", - сообщили в МИД.

Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество на многосторонних экономических площадках.

Александр Панкин ВТО Евросоюз МИД Турция
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