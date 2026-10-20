В МИД РФ решение Трампа отложить "адские" санкции назвали подходом к созданию условий для нормализации отношений

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Решение президента США Дональда Трампа, отложившего введение в действие новых санкций, предусмотренных так называемым "законом Грэма", отражает серьезный подход американской стороны на пути нормализации отношений с РФ, заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это отражает серьезный подход к тематике создания условий для прогресса на данном направлении", - сказал Рябков журналистам во вторник.