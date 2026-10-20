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Рябков отметил хорошие перспективы сотрудничества РФ и США в энергетике

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - У России и США есть неплохие перспективы в вопросе поставок российского дизтоплива на внешние рынки, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если вы обратили внимание, в отношении (поставок - ИФ) соляры на мировые рынки, речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 года", - сказал Рябков журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", может ли дизельная сделка в зависимости от действий американской администрации на российском направлении быть прекращена в одностороннем порядке Москвой.

Рябков продолжил: "С другой стороны, мы видим, какие сроки установлены в американских соответствующих распорядительных документах. Как одно с другим "бьётся", как одно с другим стыкуется? Наш профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством, именно сейчас этим занимается".

"Я думаю, здесь есть неплохие перспективы, будем реализовывать. Пока все смотрится в позитиве", - подчеркнул замминистра.

МИД РФ Сергей Рябков США
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