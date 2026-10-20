Замглавы МИД РФ указал на стремление администрации США содействовать украинскому урегулированию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США стремится к урегулированию ситуации на Украине, это факт, и Россия это приветствует, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"То, что администрация США стремится серьезно содействовать урегулированию, это тоже факт, вот это мы приветствуем", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По словам замглавы МИД, "как на это влияют те или иные решения в отношении приостановки или не приостановки санкционных пакетов, допуска или недопуска российского дизеля - это предмет для оценки специалистами в конкретных областях".

Рябков пояснил, что для российской стороны остается главным "найти такую форму и формулу урегулирования, которая обеспечивала бы его, то есть урегулирование, устойчивость".