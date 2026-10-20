Поиск

Замглавы МИД РФ указал на стремление администрации США содействовать украинскому урегулированию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США стремится к урегулированию ситуации на Украине, это факт, и Россия это приветствует, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"То, что администрация США стремится серьезно содействовать урегулированию, это тоже факт, вот это мы приветствуем", - сказал Рябков журналистам во вторник.

По словам замглавы МИД, "как на это влияют те или иные решения в отношении приостановки или не приостановки санкционных пакетов, допуска или недопуска российского дизеля - это предмет для оценки специалистами в конкретных областях".

Рябков пояснил, что для российской стороны остается главным "найти такую форму и формулу урегулирования, которая обеспечивала бы его, то есть урегулирование, устойчивость".

Сергей Рябков МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

 Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

 Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

Облачная "дочка" МТС перенесла свою конференцию из-за атак на российские ЦОДы

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

В России запустили ИИ-ассистента по ЗОЖ от Сбера и Сеченовки

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

 В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

 Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12446 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3940 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов