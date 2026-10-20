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В МИД РФ указали на сигналы США о необходимости возобновления диалога по контролю над вооружениями

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Москва обращает внимание на публичные сигналы американской стороны, в том числе на самом высоком уровне, в контексте диалога о разоружении, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Двустороннего диалога с США нет, хотя мы, разумеется, обращаем внимание на публичные сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне, по этим вопросам", - сказал Рябков журналистам во вторник.

"Предпосылок для возобновления такого диалога мы не видим", - добавил замглавы МИД.

Говоря о том, какие "минимальные действия" должны произойти, чтобы такой диалог состоялся, Рябков отметил: "Неоднократно говорилось, что нам нужны четкие и понятные сдвиги к лучшему в подходе Соединенных Штатов Америки к отношениям с Россией".

По словам замминистра, "критерии того, как оценивать эти сдвиги, насколько они значимы, насколько они существенны, - это вопрос, который рассматривается и ведомствами, и руководство, естественно, страны (РФ - ИФ), уделяет ему первостепенное внимание".

"Мы, естественно, адресуем американцам все необходимые сигналы в русле этой позиции. Она им, американцам, очень хорошо известна", - сказал Рябков.

"Мы, как и раньше, против попыток Вашингтона выхватывать из очень широкого спектра, круга вопросов, касающихся стратегической стабильности, из всего набора тем, влияющих на ситуацию в этой сфере, только то, что в силу каких-то причин, конъюнктурных или иных, на данный момент представляется Вашингтону наиболее интересным. В качестве примера - это тематика запрещения ядерных испытаний и попытки внедрить в международную дискуссию по этим сюжетам подходы, которые никоим образом не стыкуются с положениями, прописанными в самом договоре (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ИФ), который, тем более, не вступил в силу по причине, прежде всего, нежелания Вашингтона его ратифицировать", - заключил Рябков.

МИД Сергей Рябков США
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