Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в следующем году может прирасти на 2,9%, говорится в презентации главы "Системного оператора" Федора Опадчего к Всероссийской тарифной конференции ФАС.

Соответствующий прогноз заложен в обсуждающийся сейчас проект схемы и программы развития энергосистем (СИПР) на 2027-2032 гг.

В 2028 году речь идет о росте на 2,2%, в 2029 году - на 2,5%, в 2030 году - на 2,4%, в 2031 году - на 1,8%, в 2032 году - на 1,9%.

При этом по итогам текущего года, как и сообщалось ранее, ожидается снижение потребления на 0,5%.

Опадчий отметил, что в сравнении с предыдущей СИПР на горизонте 2031 года речь идет о снижении потребления почти на 60 млрд кВт.ч (в презентации - на 58 млрд кВт.ч - ИФ). По его словам, в частности, по техприсоединению в этом году была проведена экспертиза и "реальные сроки реализации подвинули вправо".

Он также отметил, что в генерации наблюдается начало дискуссии о переносе сроков вводов вправо (каких именно проектов, он не уточнил - ИФ).

Как ранее сообщал журналистам Опадчий в кулуарах РЭН, по итогам этого года ожидается снижение потребления по РФ в целом на 0,5%. Кроме того, с начала года энергопотребление снижается на те же 0,5%.

Динамика энергопотребления в РФ последовательно падает в 2026 г. По итогам I квартала рост показателя составлял 2,1%, уже в середине апреля "Системный оператор" оценивал рост с начала года в 1,5%, а в середине июля - 0,4%. В сентябре Опадчий сообщал о снижении потребления на 0,2%.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 г. составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 г.