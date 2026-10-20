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В Петербурге объяснили, зачем спилили вековой тополь на канале Грибоедова

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге спилили последний тополь исторической аллеи вдоль канала Грибоедова из-за угрозы обрушения, сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По его словам, после жалоб на состояние дерева специалисты ведомства совместно с представителями комитета по охране памятников обследовали его, выявив болезни и паразитов.

"Исходя из того, что толщина ствола у основания значительно уменьшилась, имелась гнилая сердцевина, а сам древесный покров был источен жуками, было принято решение спилить дерево - от его падения могли пострадать жители и объект рядом, который является памятником архитектуры", - сказал Петриченко.

Тополь рос напротив ограды главного здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ, в прошлом - Государственного банка Российской империи), которую планируется отреставрировать.

Петриченко добавил, что осенью на территории четырех центральных районов Петербурга высадят 200 деревьев, а в 2027 году в центре запланирована высадка порядка 800 деревьев.

Накануне очевидцы сообщили, что у Банковского моста спилили берлинский тополь (гибрид, выведенный в Берлинском ботаническом саду, который почти не дает пуха) - последний из аллеи таких деревьев, высаженной в 1910-х годах вдоль канала Грибоедова от Спаса на Крови до Гороховой улицы.

Петербург Банковский мост Сергей Петриченко канал Грибоедова
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