ФАС возбудила 70 дел на топливном рынке, выдано 102 предупреждения

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 70 дел о нарушениях законодательства на топливном рынке, также выдано 102 предупреждения, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

Отвечая на вопрос, сколько топливных соглашений уже заключено регионами, он сказал: "Динамика постоянно корректируется. Цифры на сегодняшний день - 44 субъекта и 125 соглашений. Работа продолжается. Но дело не только в соглашениях, дело в том, что мы возбуждаем дела. На сегодняшний день уже 70 дел. Выдано 102 предупреждения, две трети из которых исполнены. Эти меры работают. Мы видим сдерживание, мы видим насыщение рынка в первую очередь".

Топливные соглашения заключаются (в соответствии с постановлением правительства N662) между властями регионов и местными независимыми АЗС. В рамках соглашений местные власти совместно с территориальными органами ФАС и хозяйствующими субъектами утверждают предельный уровень наценок на топливо - как правило это не более 15% на все виды нефтепродуктов. Ведомства прорабатывали возможность приоритетного получения топлива теми частными АЗС, что заключили с властями регионов соглашения о наценках на нефтепродукты.