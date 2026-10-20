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В Петербурге зимой планируют использовать меньше соли при обработке дорог

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Петербурга зимой будут использовать соль и гранитную крошку, сообщил на пресс-конференции глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

"В настоящее время предприятия дорожные и садово-парковые полностью готовы к зимнему периоду 2026-2027 года. Необходимые элементы для устранения скользкости - гранитная крошка и соль - у нас имеются", - сказал он.

Этой зимой планируется использовать меньше соли, чем прошлой.

"Мы неоднократно проводили с нашими сотрудниками работу на предмет недопущения чрезмерного использования соли. В этом году подобных фактов постараемся не допускать", - заверил глава комитета.

Соль будут использовать для обработки улично-дорожной сети по мере необходимости, а гранитную крошку и отсев - на территории зеленых насаждений.

Петербург Сергей Петриченко
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