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Экс-глава АСВ Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал бывшего главу агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова виновным в особо крупном хищении.

"Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны, компании ООО "ВДТ Строй", взыскав с подсудимого свыше 4,2 млрд рублей.

До исполнения приговора судом сохранен арест на имущество Мельникова.

Мельников признан виновным в махинациях с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании "ВДТ Строй", являющегося ранее владельцем "Аквамарина" в Новосибирске.

Ранее в правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Андрей Мельников АСВ
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Экс-глава АСВ Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей

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