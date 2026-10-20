Поиск

Россия ставит в приоритет восстановление прежних объемов торговли с Уругваем

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия считает своим приоритетом восстановление прежних объемов торговли и сотрудничества с Уругваем, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД России во вторник, в преддверии празднования в 2027 году 170-летней годовщины установления российско-уругвайских дипломатических отношений, состоялось торжественное открытие выставки работ уругвайских фотографов "Гаучо и самобытный Уругвай". По словам Рябкова, выставка открывает серию культурных мероприятий, призванных еще больше сблизить народы.

"Сегодня в нашем приоритете восстановление сократившихся в силу известных причин объемов двустороннего сотрудничества, обеспечение его поступательного развития. Рады тому, что этот настрой в полной мере разделяется уругвайским руководством, на практике демонстрирующим заинтересованность в партнерстве с Россией", - сказал замминистра, выступая на открытии выставки.

Он отметил, что в Москве удовлетворены динамикой работы с Уругваем, регулярными встречами министров иностранных дел, возобновлением работы двусторонняя межправкомиссия.

"Уругвайские природные ландшафты с открытыми горизонтами, обширными равнинами напоминают степные просторы юга России. А в образе гаучо, думаю, согласитесь со мной, угадываются черты русского казака", - отметил Рябков.

По его словам, "удивительно схожи повседневные обычаи, традиции гостеприимства, семейного чаепития и культура мате, приготовление мяса на огне".

"Видимо, поэтому более века назад места традиционного проживания гаучо стали центром притяжения мигрантов из России, основавших город Сан-Хавьер в степях департамента Рио-Негро. Таким образом, несмотря на географическую удаленность, Уругвай отзывается в наших сердцах. Он отдается чем-то родным душе русского человека", - заключил Рябков.

Сергей Рябков Уругвай МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава АСВ Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей

Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты

Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

 Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

 Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

Облачная "дочка" МТС перенесла свою конференцию из-за атак на российские ЦОДы

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

В России запустили ИИ-ассистента по ЗОЖ от Сбера и Сеченовки

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3940 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов