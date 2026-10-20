Россия ставит в приоритет восстановление прежних объемов торговли с Уругваем

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия считает своим приоритетом восстановление прежних объемов торговли и сотрудничества с Уругваем, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД России во вторник, в преддверии празднования в 2027 году 170-летней годовщины установления российско-уругвайских дипломатических отношений, состоялось торжественное открытие выставки работ уругвайских фотографов "Гаучо и самобытный Уругвай". По словам Рябкова, выставка открывает серию культурных мероприятий, призванных еще больше сблизить народы.

"Сегодня в нашем приоритете восстановление сократившихся в силу известных причин объемов двустороннего сотрудничества, обеспечение его поступательного развития. Рады тому, что этот настрой в полной мере разделяется уругвайским руководством, на практике демонстрирующим заинтересованность в партнерстве с Россией", - сказал замминистра, выступая на открытии выставки.

Он отметил, что в Москве удовлетворены динамикой работы с Уругваем, регулярными встречами министров иностранных дел, возобновлением работы двусторонняя межправкомиссия.

"Уругвайские природные ландшафты с открытыми горизонтами, обширными равнинами напоминают степные просторы юга России. А в образе гаучо, думаю, согласитесь со мной, угадываются черты русского казака", - отметил Рябков.

По его словам, "удивительно схожи повседневные обычаи, традиции гостеприимства, семейного чаепития и культура мате, приготовление мяса на огне".

"Видимо, поэтому более века назад места традиционного проживания гаучо стали центром притяжения мигрантов из России, основавших город Сан-Хавьер в степях департамента Рио-Негро. Таким образом, несмотря на географическую удаленность, Уругвай отзывается в наших сердцах. Он отдается чем-то родным душе русского человека", - заключил Рябков.