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В МИД РФ призвали Японию учитывать озабоченности России в сфере нацбезопасности

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Японская сторона должна учитывать озабоченности России в сфере нацбезопасности для возвращения отношений в нормальное русло, заявили в МИД РФ.

Во вторник директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева приняла директора Департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамуру по его просьбе.

"С российской стороны даны развёрнутые оценки текущего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио", - говорится в сообщении по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Подчёркнуто, что для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло необходим подкреплённый реальными делами отказ от направленной против России деятельности и учёт российских озабоченностей в сфере национальной безопасности", - заявили на Смоленской площади.

МИД РФ Япония
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