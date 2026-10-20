Недвижимость и машины на 200 млн руб. изъяли у экс-главы УСБ главка МВД по Петербургу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга изъял в доход РФ имущество и деньги бывшего начальника Управления собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД Алексея Васильева, сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник.

По ее информации, в доход государства обращено машино-место и квартира в доме на Петровском проспекте в Петербурге, доли в здании в Сестрорецке, земельный участок в Сертоловском городском поселении и здания на земельных участках во Всеволожске Ленинградской области, три автомобиля, машино-место и помещение в Москве, квартира, две постройки и земельный участок в Подмосковье, помещения и квартира в Сочи, а также 171,5 млн рублей.

Уточняется, что в 2003-2023 годах Васильев служил в органах внутренних дел, с 2019 года замещал должность начальника УСБ регионального главка.

"Суд выяснил, что совокупный доход Васильева и его супруги в 2010-2023 годах составил 38,6 млн рублей, при этом в указанный период приобретены 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227,1 млн рублей. Суд разобрался, что имущество оформлялось на супругу, мать, тестя, бабушку супруги, сестру супруги и иных лиц, доходы которых не позволяли приобрести такое имущество; фактически им пользовалась семья Васильевых", - отметила пресс-служба судов.

В марте 2025 года пресс-служба СК РФ сообщала, что Васильев находится в розыске по делу о получении взятки (статья 290 УК РФ).