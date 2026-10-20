Лавров заявил, что РФ не интересует гипотетическое возвращение в G8

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия считает своим приоритетом во внешней политике Восток не потому, что она решила отвернуться от Запада, а потому что всегда работала на всех направлениях, но возвращения в "большую восьмерку" Москве не нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в "восьмёрку". Нам этого не надо", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на работу на дипломатическую службу. Текст публикует сайт МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что в нынешней ситуации требуется сконцентрироваться на "евразийстве".

"Восток сейчас наш приоритет не потому, что мы решили отвернуться от Запада. Мы всегда работали на всех направлениях. Но если Запад встал "в позу", решил, что его линия на использование Украины для подрыва нашей безопасности будет нами проглочена, это, извините, не наша вина. Когда они увидели, что мы не примем таких расчётов и будем им всеми средствами противодействовать, они обиделись и отвернулись. Слава Богу. Насильно мил не будешь", - заключил министр.