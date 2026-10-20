Ozon просит разрешить цифровым платформам проверять паспорта покупателей иностранных товаров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ozon предложил правительству РФ дать операторам цифровых платформ право проверять достоверность паспортных данных, указываемых покупателями при заказе товаров у иностранных продавцов, чтобы избежать проблем с таможенным декларированием, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой маркетплейса.

По его словам, компания обосновала свое предложение тем, что участились случаи, когда указанные покупателем данные оказываются неточными, а это создает риски при таможенном декларировании.

При этом с 1 января 2027 года вступают в силу поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, по которым декларацию на товары e-commerce будет оформлять оператор цифровой платформы на основании сведений о покупателе (ФИО, удостоверяющий личность документ, ИНН). Эти сведения покупатель либо вносит вручную, либо посредством передачи согласия через ЕСИА. При этом ручное заполнение зачастую приводит к ошибкам, которые влекут невыпуск товара на таможне.

"В этой связи для дальнейшего развития трансграничной электронной торговли Ozon попросил предоставить операторам посреднических цифровых платформ новый инструмент идентификации клиента. В частности, он предложил закрепить за операторами цифровых платформ право получать посредством СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия - ИФ) сведения, необходимые для проверки действительности документа, удостоверяющего личность получателя товаров электронной торговли, и передавать проверенные сведения для оформления декларации", - рассказал источник "Интерфакса".

Компания предлагает включить предложенную норму в разрабатываемые Минэкономразвития изменения в закон о платформенной экономике.

По словам источника, действующее законодательство не предусматривает механизма проверки достоверности этих данных оператором цифровой платформы. В то же время закон "О полиции" допускает предоставление организациям сведений из банков данных полиции, в том числе через СМЭВ, однако специального основания для операторов цифровых платформ пока не установлено.

В Ozon полагают, что реализация его инициативы позволит снизить нагрузку на ФТС как при обработке отправлений с недостоверными сведениями, так и на уровне информационных систем при первичной валидации паспортных данных по всем отправлениям: таможня сможет учитывать результаты предварительной проверки при применении системы управления рисками и проводить дополнительную проверку только в случаях, определяемых соответствующими профилями риска.

Кроме того, мера призвана повысить собираемость платежей: достоверные паспортные данные позволят корректно идентифицировать получателя и обеспечить выпуск товаров электронной торговли, в отношении которых подлежат уплате таможенные платежи и НДС. Также это сократит количество отказов в регистрации деклараций на товары e-commerce и выпуске товаров, связанных с ошибочными или недействительными паспортными данными, которые сейчас выявляются только на этапе таможенного декларирования, рассчитывают авторы идеи.

Помимо этого, реализация предложенной меры приведет к сокращению времени обработки деклараций за счет исключения необходимости направления ФТС запросов в МВД и ожидания результатов проверки паспортных данных.