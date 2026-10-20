Лавров назвал приоритетом России устранение всех угроз на западном направлении

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Приоритет России - надежно устранить все угрозы на западном направлении, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипслужбу, российский министр напомнил, что начиная с 2008 года Москва предлагала "договориться ещё в евроатлантическом контексте - заключить договор о равной, неделимой безопасности".

"Это всё было отвергнуто. Потом ещё несколько раз пытались эту тему продвигать. Последняя попытка была предпринята в декабре 2021 года, когда мы сказали: "Вы с Украиной рулите совсем не туда, давайте договариваться". Дали два проекта договора: один с американцами, другой - между Россией и НАТО. Эти предложения были отвергнуты с порога. Нам ещё в 2014 году было сказано практически дословно: "Мы не лезем в ваши торговые отношения с Канадой, а вам не следует лезть в наши отношения с Украиной", - отметил Лавров.

"Поэтому сейчас наш приоритет - надёжно устранить все угрозы, существующие на западном направлении, прежде всего в результате войны, которую развязал против России Запад "руками и телами" украинцев, защитить честь и достоинство русских людей, людей русской культуры, их право на родной язык, на свою веру. Это цели специальной военной операции", - сказал Лавров.

Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул: "Там есть ещё и другие задачи. Все эти цели будут, несомненно, достигнуты. Это послужит оздоровлению обстановки на евразийском континенте и придаст импульс формированию многополярного миропорядка на основе баланса интересов, международного права, Устава Организации Объединённых Наций".