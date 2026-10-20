Поиск

Лавров назвал приоритетом России устранение всех угроз на западном направлении

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Приоритет России - надежно устранить все угрозы на западном направлении, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипслужбу, российский министр напомнил, что начиная с 2008 года Москва предлагала "договориться ещё в евроатлантическом контексте - заключить договор о равной, неделимой безопасности".

"Это всё было отвергнуто. Потом ещё несколько раз пытались эту тему продвигать. Последняя попытка была предпринята в декабре 2021 года, когда мы сказали: "Вы с Украиной рулите совсем не туда, давайте договариваться". Дали два проекта договора: один с американцами, другой - между Россией и НАТО. Эти предложения были отвергнуты с порога. Нам ещё в 2014 году было сказано практически дословно: "Мы не лезем в ваши торговые отношения с Канадой, а вам не следует лезть в наши отношения с Украиной", - отметил Лавров.

"Поэтому сейчас наш приоритет - надёжно устранить все угрозы, существующие на западном направлении, прежде всего в результате войны, которую развязал против России Запад "руками и телами" украинцев, защитить честь и достоинство русских людей, людей русской культуры, их право на родной язык, на свою веру. Это цели специальной военной операции", - сказал Лавров.

Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул: "Там есть ещё и другие задачи. Все эти цели будут, несомненно, достигнуты. Это послужит оздоровлению обстановки на евразийском континенте и придаст импульс формированию многополярного миропорядка на основе баланса интересов, международного права, Устава Организации Объединённых Наций".

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 20 октября

"Яндекс" восстановил основной функционал сервиса "Яндекс 360"

 "Яндекс" восстановил основной функционал сервиса "Яндекс 360"

Экс-глава АСВ Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей

Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты

Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

 Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

 Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

Облачная "дочка" МТС перенесла свою конференцию из-за атак на российские ЦОДы

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3941 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12448 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов