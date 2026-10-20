Лавров призвал к сдержанности по поводу решения Трампа не применять закон об "адских санкциях"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что президент США Дональд Трамп временно решил не применять закон об "адских санкциях" против России и ее контрагентов, поскольку этот закон бессрочный и нет уверенности в том, что будет делать следующая администрация США.

"У нас некоторые "устроили аплодисменты" - якобы Дональд Трамп отказался исполнять этот закон. Но он не отказался его выполнять. Он сказал, что на данном этапе, согласно данным ему полномочиям, вводить совершенно безумные тарифы - это не в интересах Америки", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на работу на дипломатическую службу. Текст публикует сайт МИД РФ.

Министр отметил, что просто сейчас американцами не выгодно, чтобы перед промежуточными выборами в ноябре мировые энергетические рынки ушли в глубокий кризис.

"Главное, что этот закон бессрочный. И не надо восхищаться по поводу того, что Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придёт другой президент, кто знает, как он будет себя вести", - заключил Лавров.