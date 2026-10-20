В Думе предложили выдавать ИП разрешения на работу в такси по месту деятельности

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП) получать разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в регионе, где они работают, а не по месту жительства.

Документ (№ 14787-9) размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас разрешение выдается юрлицу по месту нахождения, а ИП и самозанятому по месту жительства. Самозанятый может получить разрешение и в другом регионе, если это предусмотрено нормативным актом этого региона. Такая возможность появилась у самозанятых по закону, принятому Госдумой в декабре 2025 г.

Внесенный законопроект предлагает выдавать разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси ИП по месту осуществления деятельности независимо от места его жительства. Требование о постановке на налоговый учет в регионе, выдавшем разрешение, при этом сохранится только для юрлиц и ИП. Сейчас оно распространяется на всех перевозчиков, включая самозанятых.

Таким образом, ИП смогут получать разрешение и вставать на налоговый учет в регионе, где работают, а самозанятые, получившие разрешение не по месту жительства, не будут обязаны вставать на налоговый учет в этом регионе.

Кроме того, таксист сохранит разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, если сменит налоговый статус. Это касается двух случаев: самозанятый таксист регистрируется как ИП, таксист-ИП закрывает ИП и продолжает работать как самозанятый. Сейчас в обоих случаях разрешение аннулируется.

Сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП) предлагается вносить в региональный реестр перевозчиков без участия перевозчика. Основанием станут данные автоматизированной информационной системы обязательного страхования, поступающие через ФГИС "Такси" или региональную информационную систему. Уполномоченный орган должен будет вносить их в течение одного рабочего дня. Сейчас перевозчик обязан в течение пяти рабочих дней уведомлять орган о каждом изменении сведений о договоре, а неисполнение этой обязанности является основанием для приостановления действия разрешения.

Согласно законопроекту, непредставление перевозчиком сведений о договоре ОСГОП не будет считаться нарушением. Как поясняют авторы, договор ОСГОП может заключаться на срок вплоть до одного дня, и тогда срок направления и обработки уведомления превышает срок действия самого договора.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.