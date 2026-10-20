Лавров сказал, что Россия не ждет чуда от отношений с США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия не ожидает чуда в отношениях с США, в лучшем случае они остаются конкурентами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что администрация (Дональда - ИФ) Трампа? Почитайте, что они говорят. Тот же (Скотт - ИФ) Бессент что про нас говорит. Что говорит (Элбридж - ИФ) Колби, замминистра по военно-политическим вопросам в Пентагоне. У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнёрами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем", - сказал Лавров во вторник на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

"Надо исходить из того, что это наши в лучшем случае конкуренты и, как минимум, противники", - отметил министр.

По словам Лаврова, США "к честной конкуренции не готовы".