Глава МИД РФ допустил возможность возобновления работы "Северных потоков"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность возобновления работы "Северных потоков".

В ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми на дипслужбу, российский министр прокомментировал дизельную сделку США: "И у нас некоторые комментаторы стали говорить, что это перелом, это историческое решение".

Лавров привел в пример высказывание министра финансов США Скотта Бессента, который сказал, что "это лишь исключение из санкций, которые действуют, никуда не денешься".

Глава МИД РФ продолжил: "Сейчас новые темы: Америка будет покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться. Дескать, он "плохо пахнет". А вот Америка будет покупать на выходе из России, и это уже будет американский газ, "облагороженный". Деньги не пахнут на самом деле, вы это знаете".

"Мы не будем поступать как канцлер ФРГ Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами", - подчеркнул Лавров.

Текст его ответов опубликован на сайте МИД РФ.