Евкуров заявил, что в ВС РФ должны появиться безэкипажные танковые подразделения

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В российской армии должны появится безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения - это то, что мы сейчас апробировали на полигоне", - сказал Евкуров в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос о новациях на проведенных ВС РФ в сентябре-октябре учениях "Центр-2026".

"Все, что касается безэкипажности, роботов, это, во-первых, возможность уберечь личный состав. Во-вторых, это развитие технологий, над которыми мы довольно давно работаем. Это безэкипажные танки, БМП, огневые средства поражения", - отметил замминистра обороны РФ.

По его словам, "безэкипажный танк управляется, наводится, стреляет и поражает позиции противника так же, как будто экипаж находился бы в машине".

Евкуров сообщил, что появляются также и боевые машины прикрытия этих танков, и большое количество наземных роботизированных комплексов, которые выполняют различные функции - эвакуацию раненых, минирование, разминирование, ведут разведку. "Это те задачи, которые для личного состава являются большим риском. Да, это не так быстро, как мог бы сделать личный состав, но эффективно с точки зрения сохранения жизни и здоровья бойцов", - сказал замглавы российского военного ведомства.