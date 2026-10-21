Главы Евросовета и ЕК заявили о незаконности меморандума Ливии и Турции о разграничении морских зон

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен распространили вечером во вторник совместное заявление, в котором указывается на юридическую несостоятельность ливийско-турецкого меморандума о разграничении морских зон.

"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с сегодняшней ратификацией ливийским парламентом так называемого меморандума о взаимопонимании между Ливией и Турцией о разграничении морских зон в Средиземном море. Напоминаем, что позиция ЕС по этому вопросу была четко сформулирована Европейским советом в 2019 году и остается неизменной: данное соглашение ущемляет суверенные права третьих государств, не соответствует нормам морского права и является юридически ничтожным", - заявили руководители институтов ЕС.

Они выразили солидарность с Грецией и Кипром и подтвердили свою позицию о недопустимости "любого внешнего вмешательства в дела Ливии".