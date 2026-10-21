Госдума рассмотрит утверждение кандидатов на должности в правительство РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Государственная дума на заседании в среду рассмотрит вопросы об утверждении кандидатов на должности четырех заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта РФ.

Соответствующие кандидатуры были внесены в Госдуму на рассмотрение в понедельник, 19 октября, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Сообщалось, что глава кабинмина ранее представил президенту Владимиру Путину свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, глава государства поддержал предложения.

Так, кандидатура Олега Кожемяко предложена на должность зампреда правительства - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе; Андрея Никитина - на должность зампреда правительства; Ирины Окладниковой - на должность зампреда правительства - руководителя аппарата кабмина; Антона Силуанова - на должность зампреда правительства - министра финансов; Дмитрия Ядрова - на должность министра транспорта.

В соответствии со статьями 83, 103, 112 Конституции РФ и статьей 10 конституционного закона "О правительстве РФ" Государственная Дума утверждает кандидатуры министров, за исключением руководителей так называемого силового блока и главы МИД России, для их последующего назначения на должность президентом РФ.

Председатель комитета по контролю Олег Морозов сообщил журналистам о процедуре рассмотрения соответствующего вопроса на пленарном заседании.

"В 12 часов мы начнем его рассмотрение. И весь день посвятим обсуждению назначения кандидатов на должности в правительстве. Каждому из кандидатов будет задаваться по одному вопросу от фракции, далее - каждого из кандидатов представит профильный комитет", - сказал Морозов.

По его словам, каждый из кандидатов сможет выступить перед депутатами, представить свою программу.

Также запланированы выступления представителей всех пяти политических фракций - до 10 минут, с единым докладом по всем предложенным кандидатурам. "Дальше Государственная Дума будет принимать голосованием свое решение", - сообщил Морозов.

В преддверии заседания кандидаты встретились со всеми парламентскими фракциями, а также выступили в профильных комитетах Госдумы, где получили поддержку депутатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по просьбе журналистов прокомментировал вопрос о предполагаемых назначениях, выделив, в частности, кандидатуру в вице-премьеры Силуанова, являющегося в настоящее время министром финансов РФ.

"Все те вопросы, которые надо решать, и задачи, Минфин достаточно эффективно решает. И поэтому, оценивая этот труд, депутаты кандидатуру поддерживают", - сказал Володин.

Он отметил, что с учетом непростого времени и 35 тыс. 480 введенных в отношении РФ санкций "Минфину больше всего достается в части противодействия, необходимости решения задач, чтобы все социальные гарантии были обеспечены".

"Считаем, нужно чтобы министр финансов был тяжеловес, чтобы он был грамотный человек, компетентный, имеющий опыт и, особенно, опыт работы в ситуации, когда мы преодолеваем вызовы, боремся с проблемами, и нам надо достигать целей национального развития. Поэтому в данной ситуации это и обоснованное предложение, и, наверное, во многом единственное правильное, потому что министр будет от того, что у него появляется приставка "заместитель председателя правительства", более эффективный, и с него спрашивать можно будет больше", - сказал Володин.