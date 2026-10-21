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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в среду в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано 21 октября в 06:53 местного времени (22:53 мск 20 октября - ИФ) в Тихом океане с эпицентром в 76 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 76 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие в населенных пунктах Курильских островов не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Курилы землетрясение
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