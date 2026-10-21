Мишустин и Ли Цян проведут регулярную встречу премьеров России и Китая

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян проведут 21 октября в Санкт-Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

Как сообщала пресс-служба правительства РФ, Мишустин в среду обсудит с премьером Госсовета КНР Ли Цяном актуальные вопросы российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Приоритетное внимание будет уделено укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, образовании и других сферах.

Также будет принято совместное коммюнике и ряд двусторонних документов.

Мишустин и Ли Цян прибыли в Санкт-Петербург накануне вечером из Душанбе, где приняли участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Премьер Госсовета Китая впервые посещает Санкт-Петербург, в связи с этим Мишустин пригласил коллегу посетить музей-заповедник "Царское Село". Для глав правительств устроили экскурсию в Екатерининском и Александровском дворцах.