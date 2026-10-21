Ограничена работа аэропортов в Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде, возобновлена в Геленджике

Ограничения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в аэропортах Костромы, Ярославля и Нижнего Новгорода, аэропорт Геленджика возобновил работу, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Кострома (Сокеркино), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Ведомство также проинформировало, что нижегородский аэропорт Чкалов работает по согласованию с соответствующими органами. Вернулся к штатной работе аэропорт Геленджика.

Ранее в ночь на среду приостановил работу аэропорт Сочи. Московский Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию.