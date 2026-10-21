Морская часть учения РФ и Индии "Индра-2026" завершилась на Дальнем Востоке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Морская часть российско-индийского межвидового учения "Индра-2026" завершилась на Дальнем Востоке, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

"Фрегат "Сахъядри", который представлял на учении военно-морские силы Республики Индия, завершил программу визита во Владивосток и вышел из главной базы Тихоокеанского флота в Японское море", - говорится в сообщении.

По информации ТОФ, лидирование индийского фрегата до внешней границы российских территориальных вод осуществлял корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

В открытом море корабли двух стран прошли параллельными курсами, а экипажи российского корвета и индийского фрегата построились вдоль борта и попрощались, отметили во флоте.

"Корабельные сигнальщики установили комбинацию флагов "Юниформ Уиски 1" (UW1), что по международному своду сигналов обозначает "Благодарю вас за содействие. Желаю вам счастливого плавания", - сказали в пресс-службе ТОФ.

Российско-индийское межвидовое учение "Индра-2026" стартовало в Челябинской области и на Дальнем Востоке 14 октября. Учение включало в себя морскую, сухопутную и воздушную составляющие.

В ходе морской части учения корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" ВМФ России и фрегат "Сахъядри" ВМС Индии в заливе Петра Великого провели практические артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также стрельбы из стрелкового оружия по дронам условного противника. Подразделения антитеррора ВМФ России и ВМС Индии отработали действия по освобождению судна, условно захваченного террористами.