Крупнейшую на Камчатке газовую котельную запустили в работу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском запустили в работу крупнейшую в регионе газовую котельную мощностью 40 МВт, сообщил в среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем канале в Мах.

"Вместе с генеральным директором АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Александром Черкашиным дали старт подаче газа на новом объекте. Новая котельная обеспечит ресурсом перспективную застройку в одной из самых востребованных частей краевого центра", - написал Солодов.

Объект будет снабжать теплом социальные учреждения и новые жилые дома, строительство которых запланировано в городе. Основным топливом станет природный газ, а на случай нештатных ситуаций предусмотрен дизельный резерв.

Одновременно со строительством котельной проложили 2,1 км новых тепловых сетей.

Проект реализован в рамках долгосрочного плана развития Петропавловска-Камчатского, который в 2022 году Владимир Солодов представил президенту Владимиру Путину и заручился поддержкой главы государства.