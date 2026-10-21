Поиск

Крупнейшую на Камчатке газовую котельную запустили в работу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском запустили в работу крупнейшую в регионе газовую котельную мощностью 40 МВт, сообщил в среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем канале в Мах.

"Вместе с генеральным директором АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Александром Черкашиным дали старт подаче газа на новом объекте. Новая котельная обеспечит ресурсом перспективную застройку в одной из самых востребованных частей краевого центра", - написал Солодов.

Объект будет снабжать теплом социальные учреждения и новые жилые дома, строительство которых запланировано в городе. Основным топливом станет природный газ, а на случай нештатных ситуаций предусмотрен дизельный резерв.

Одновременно со строительством котельной проложили 2,1 км новых тепловых сетей.

Проект реализован в рамках долгосрочного плана развития Петропавловска-Камчатского, который в 2022 году Владимир Солодов представил президенту Владимиру Путину и заручился поддержкой главы государства.

Владимир Солодов Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Памятник Солженицыну во Владивостоке временно вернули на прежнее место

 Памятник Солженицыну во Владивостоке временно вернули на прежнее место

Евкуров заявил, что в ВС РФ должны появиться безэкипажные танковые подразделения

Три беспилотника сбили на подлете к Москве

Президент США заявил, что Россия продвигается вперед на поле боя

Трамп заявил, что просил Путина освободить из заключения американца Хаббарда

Трамп призвал Киев стремиться к соглашению по урегулированию конфликта

 Трамп призвал Киев стремиться к соглашению по урегулированию конфликта

Что произошло за день: вторник, 20 октября

"Яндекс" восстановил основной функционал сервиса "Яндекс 360"

 "Яндекс" восстановил основной функционал сервиса "Яндекс 360"

Экс-глава АСВ Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей

Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12457 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов