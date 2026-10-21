Более 20 БПЛА сбиты ночью над Калужской областью

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 21 украинского беспилотника над девятью округами и одним районом региона.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожен 21 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Износковского, Кировского, Мосальского, Спас-Деменского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также Куйбышевского района", - написал он в своем канале в Max утром в среду.

По его информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.