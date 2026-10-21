Минобороны сообщило о поражении складов в Полтаве и сухогруза в Черном море

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по складскому комплексу в Полтаве, сообщило Минобороны.

По его данным, комплекс использовался для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

"На переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы на Украину", - заявило также министерство.

Кроме того, по его данным, военные ночью поразили электроподстанцию ПС-330 "Нивки", которая обеспечивала предприятия ВПК и логистические центры в Киеве. Все эти удары наносились беспилотниками.