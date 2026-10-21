В Брянской области в результате удара БПЛА по машине один погиб и двое были ранены

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль в поселке Климово, есть погибший и раненые, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Погиб 19-летний пассажир, местный житель. Губернатор пообещал помочь семье погибшего.

"Двое других находившихся в автомашине 21-летних мужчин получили осколочные ранения, им оказана неотложная медицинская помощь и назначено лечение", - добавил глава региона.