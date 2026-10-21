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ФСБ сообщила о задержании наемника из Германии, дезертировавшего из ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Германии, заключивший контракт с украинской армией, но дезертировавший из нее после того, как ему не выплатили вознаграждение, задержан российскими правоохранительными органами, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

"Задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в ноябре 2025 года задержанный прибыл на территорию Украины, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года, но, не получив обещанного денежного вознаграждения, дезертировал.

"В настоящее время принимается процессуальное решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 359 (наемничество) УК России", - проинформировали в ФСБ.

В ЦОС добавили, что что в 2004-2010 годах иностранец принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год участвовал в вооруженном конфликте на территории Сомали и в дальнейшем, в период с 2008 по 2010 год, воевал в Сирии в качестве наемника.

"В 2016-2018 гг. проходил службу на территории Украины в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны ВСУ в должности снайпера. В состав указанного подразделения входили граждане Великобритании", - сообщили в ФСБ.

ФСБ Германия Украина
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