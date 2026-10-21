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Глава "Роскосмоса" отметил, что частный бизнес в ряде сегментов отрасли эффективнее госпредприятий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Монополия государства в космической сфере должна сохраниться в сегментах, связанных с обеспечением стратегической безопасности и защиты суверенитета, в других направлениях частные компании могут быть более эффективными, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Есть ряд сегментов, где должна сохраняться монополия государства, они связаны с обеспечением стратегической безопасности и защиты суверенитета, но в других направлениях частный бизнес может быть более эффективным", - сказал Баканов на встрече со студентами Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

По его словам, современный космический аппарат зачастую состоит из нескольких тысяч компонентов, которые необходимо разработать, произвести, протестировать и интегрировать в единую систему – на это у частной организации уходит меньше времени, чем у государственных предприятий.

В настоящее время некоторые отечественные компании проявили интерес к ракетостроению, созданию низкоорбитальных спутниковых группировок связи для широкополосного доступа в интернет, проведения оптической и радарной съемки поверхности Земли, сообщил Баканов.

Роскосмос Дмитрий Баканов
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