В Ленобласти сбили три БПЛА и отменили беспилотную опасность

Для аэропортов Пскова и петербургского Пулково отменили все ограничения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области силы ПВО сбили три беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито три БПЛА противника. Жертв нет. Благодарю силы ПВО за работу", - написал он в Max.

Ранее губернатор сообщал, что опасность атаки БПЛА была объявлена в Лужском районе Ленобласти.

Для аэропортов Пскова и петербургского Пулково отменили все ограничения на обслуживание рейсов, сообщила Росавиация.