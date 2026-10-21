В Ленобласти сбили три БПЛА и отменили беспилотную опасность
Для аэропортов Пскова и петербургского Пулково отменили все ограничения
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области силы ПВО сбили три беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито три БПЛА противника. Жертв нет. Благодарю силы ПВО за работу", - написал он в Max.
Ранее губернатор сообщал, что опасность атаки БПЛА была объявлена в Лужском районе Ленобласти.
Для аэропортов Пскова и петербургского Пулково отменили все ограничения на обслуживание рейсов, сообщила Росавиация.