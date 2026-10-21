"Росатом" надеется в 2027 году начать строить не меньше четырех новых энергоблоков

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает на начало строительства не менее четырех новых энергоблоков в 2027 году, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"В течение следующего года из этих 28 сооружаемых ("Росатомом" за рубежом энергоблоков - ИФ) четыре перейдут в разряд эксплуатируемых. И мы их должны восполнить новыми энергоблоками, но мы уверены, что в будущем году будет не меньше заложенных новых энергоблоков", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" также поделился с журналистами планами переговоров с Китаем. По его словам, сейчас идет формирование нового пакета предложений, который будет состоять из двух больших разделов - традиционное сотрудничество, в том числе в сфере ядерного топливного цикла, а также инновационное направление.

В "Росатоме" рассчитывают на важные решения по продолжению серийного строительства блоков российского дизайна в КНР, отметил Лихачев.

На текущих проектах VII энергоблок АЭС "Тяньвань" уже подключен к сети, не за горами пуски VIII энергоблока АЭС "Тяньвань" и III энергоблока АЭС "Сюйдапу", сказал Лихачев.

"IV энергоблок "Сюйдапу" уверенно будет введен в промышленную эксплуатацию в следующем году", - поделился он планами.

Сейчас в портфеле строящихся проектов "Росатома" 18 реакторов в России и еще 28 за рубежом. "Всего у нас в портфеле заказов еще 45 энергоблоков в 13 странах, будем эту цифру увеличивать", - говорил Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.