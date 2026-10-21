В Запорожской области в результате атак за сутки есть погибший и раненый

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки в результате атак один человек погиб, еще один был ранен, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, около села Владимировка погиб мужчина. Около села Вишневое дрон атаковал гражданскую машину, пострадал один человек.

Также ВСУ атаковали частный сектор в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, а также в городе Васильевка. Домовладения повреждены, обошлось без пострадавших.