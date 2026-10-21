Поиск

В Запорожской области в результате атак за сутки есть погибший и раненый

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки в результате атак один человек погиб, еще один был ранен, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, около села Владимировка погиб мужчина. Около села Вишневое дрон атаковал гражданскую машину, пострадал один человек.

Также ВСУ атаковали частный сектор в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, а также в городе Васильевка. Домовладения повреждены, обошлось без пострадавших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 октября 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская АЭС Энергодар Запорожская область Вишневое Васильевка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сергей Кириенко считает, что Россия успешно проходит стресс-тест на цифровой суверенитет

Путин начал встречу с Уиткоффом

 Путин начал встречу с Уиткоффом

Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от деструктивного воздействия

В Ленобласти сбили три БПЛА и отменили беспилотную опасность

В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

 В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

Минпросвещения определило порядок выставления оценок за поведение

Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду

 Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду

Главной темой встречи Путина и Уиткоффа будет украинское урегулирование

Беспилотная опасность объявлена в одном из районов Ленинградской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов