МИД назвал приоритетом координацию с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ для баланса на энергорынках

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия считает безусловным приоритетом координацию с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ для обеспечения стабильности и сбалансированности энергорынков в условиях нынешней турбулентности, заявил врио директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов.

"Безусловным приоритетом остается координация с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности и сбалансированности мировых энергетических рынков, что имеет особое значение в условиях текущей глобальной турбулентности", - сказал Максимов, выступая на международной конференции "Россия-Саудовская Аравия: первый век дружбы" в среду в Москве.

Глава департамента также отметил активное развитие экономического сотрудничества между странами, напомнив в этом контексте о работе совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству России и КСА.

"Новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества открывает вступившее в силу 11 мая 2026 года соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и подданных Королевства Саудовская Аравия. Это особенно важно для наращивания туристических обменов", - отметил Максимов.

Он добавил, что в 2025 году "подданные Королевства совершили 77 тысяч поездок в Россию, что на 35% превышает показатели аналогичного периода 2024 года". "Растет количество россиян, которые посещают Саудовскую Аравию. Сейчас этот показатель примерно на уровне 50-55 тысяч человек", - сообщил дипломат.

По его мнению, страны "должны не только сохранить накопленный потенциал, но и вывести привилегированное партнерство на качественно новый уровень". "Это означает углубление интеграционных процессов, расширение преференциальных торговых режимов, стимулирование инвестиций, движение регуляторных систем, а также развитие человеческого капитала", - подчеркнул Максимов.

В свою очередь посол Саудовской Аравии в РФ Сами Мохаммед Абдалла Альсадхан, выступая на конференции, отметил, что "саудовско-российские отношения демонстрируют ускоренный и заметный рост в различных секторах".

"Только в этом году были открыты прямые авиалинии между двумя странами, была введена взаимная система виз для граждан двух стран, а Королевство участвовало в качестве почетного гостя в экономическом форуме, проходившем в Санкт-Петербурге", - напомнил он.

"Кроме того, было заключено множество соглашений и договоренностей, которые способствовали укреплению этих отношений и вывели их на более широкие горизонты и многообещающие уровни, результаты которых мы наблюдаем в настоящее время", - добавил посол.