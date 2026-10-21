На саммите Россия - Африка ожидается подписание солидного пакета документов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Солидный пакет документов будет подписан на саммите Россия - Африка, который пройдет в Москве на следующей неделе, большинство делегаций африканских стран подтвердили свое участие, сказала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"До третьего саммита Россия - Африка осталась неделя. Мы, по сути, вышли на завершающий этап подготовки мероприятий. Как вы знаете, приглашены главы всех африканских государств и руководители региональных интеграционных объединений континента. К настоящему моменту большинство африканских делегаций подтвердило свое участие в предстоящей встрече", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в ходе саммита ожидается "подписание солидного пакета межгосударственных соглашений и коммерческих контрактов".

"Мы исходим из того, что третий саммит станет новый вехой в развитии сотрудничества между Россией и африканским континентом и закрепит поступательную динамику нашего взаимодействия, создаст условия для плодотворной совместной работы на ближайшие годы", - заключила она.

Саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.