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Доля отечественного вина на винном рынке РФ приблизилась к 63%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доля отечественного вина на винном рынке РФ в последние годы увеличивается и к настоящему времени составляет почти 63%, сообщила начальник управления разрешительной деятельности Росалкогольтабакконтроля Ольга Евтеева на Российском винодельческом форуме в Геленджике в среду.

"На сегодняшний день доля отечественного вина на рынке приблизилась к 63%", - сказала она.

По словам Евтеевой, это не просто цифры. "За этим - рабочие места в сельской местности, развитие смежных производств, налоговые поступления, что принципиально важно в формировании культуры ответственного потребления, где вино занимает достойное место, а не воспринимается как крепкий алкоголь", - заявила она.

Как сообщалось, по данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина в РФ в 2025 году выросло на 13,6%, до 36,98 млн декалитров (дал), игристых (шампанских) вин - на 7,7%, до 18,96 млн дал. За девять месяцев этого года производство снизилось - соответственно на 8%, до 24,6 млн дал, и на 5,6%, до 11,5 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль
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